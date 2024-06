Artur Szpilka poznał diagnozę! Jego nogę zaatakowała groźna bakteria, teraz czeka go kuracja

Powód? Byłemu pięściarzowi spuchła lewa stopa. Po kilku dniach badań okazało się, że za stan zapalny nogi odpowiedzialna jest bakteria gronkowiec złocisty.

Szpilka w szpitalu. Za spuchnięcie stopy odpowiedzialna bakteria gronkowiec złocisty

- Boli mnie strasznie, a z dnia na dzień stopa puchnie jeszcze bardziej. Masakra, już dawno nie czułem się tak źle. Wzięło się to praktycznie z niczego. Jechałem autem, a że mam automat, to lewej nogi nie używam. Wychodzę z samochodu i nie mogę postawić stopy na ziemi. Nie dość, że boli, to jeszcze mam gorączkę i w ogóle jestem cały osłabiony. W szpitalu dostaje kroplówki, a przede mną teraz co najmniej dwa tygodnie kuracji antybiotykowej - powiedział nam Szpilka.