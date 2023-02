Artur Szpilka zajada się tym specjałem. Tę dietę wskazał jako niezwykle ważną, przypomina o niej wszystkim mężczyznom

Każdy musi czasem odpocząć i wyrwać się z rygoru codziennych obowiązków. Nie inaczej jest w przypadku sportowców, którzy z rygorami diet i treningów sam mocno zaznajomieni. Teraz na taki odpoczynek udał się Artur Szpilka, który z powodu kontuzji i operacji wypadł z gali XTB KSW 78. Fani czekają na powrót „Szpili” do zdrowia, bowiem wiele wskazuje na to, że może on niedługo zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim. Fani już zacierają ręce, a obaj zawodnicy już wymieniają się zaczepkami w mediach społecznościowych. Właśnie w mediach społecznościowych możemy także znaleźć dużo relacji Szpilki z jego wakacji w Meksyku. W jednym z nagrań nawiązał do bardzo nietypowej diety.

Artur Szpilka przypomina o diecie. Dość szczególnej

Artur Szpilka znany jest ze swojego poczucia humoru – bokser nie raz lubi sobie pożartować i widać to także w mediach społecznościowych. Zdaje się, że tym razem podobnie podszedł do sprawy... diety. Szpilka nagrał wideo, na którym zajada się... ananasem! Stwierdził też wprost o diecie ananasowej, o której mężczyźni nie powinni zapominać.

– Dzień doberek, moja ekipa śpi. Panowie, dieta dietą, są diety białkowe, ale nie zapominajcie o diecie ananasowej – mówi Szpilka, starając się zachować powagę na twarzy. Z kolei w galerii poniżej możesz zobaczyć, w jakim hotelu czas spędza Szpilka wraz z ukochaną i przyjaciółmi.