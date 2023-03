i Autor: Twitter Awantura podczas face-to-face

Ale gorąco!

Awantura podczas face-to-face! Rosjanin-skandalista i Brazylijczyk rozdzielani przez ochronę [WIDEO]

Zadymy to domena nie tylko freak-fightowych organizacji. Przed galą Ural FC 2 do gorących scen doszło między dwoma zawodnikami walki wieczoru - Geronimo dos Santosem i Wiaczesławem Datsikiem. Było naprawdę gorąco. Momentalnie interweniować musiała ochrona, która nie była w stanie rozdzielić szarpiących się zawodników. To była wielka awantura.