„Różal” to barwna i charakterystyczna postać w świecie polskiego MMA. Zaczynał jako kickboxer, a z czasem dołączył do KSW. W największej polskiej organizacji sięgnął po mistrzowski tytuł, który zdobył przed ponad 57-tysięczną publiką. Podczas wydarzenia Colosseum na PGE Narodowym zszokował całą widownię i w 16 sekund znokautował Fernando Rodriguesa.

Nieznane kulisty konfliktu

Wojownik z Płocka ma na swoim koncie wiele głośnych pojedynków, jednak najbardziej elektryzujące było starcie z Mariuszem Pudzianowskim, do którego doszło w 2016 r. podczas KSW 35. Ogromne emocje towarzyszyły nie tylko kibicom, ale również zawodnikom, gdyż nadal nie darzą siebie sympatią.

W swojej biografii „Różal” zdradził, jak wyglądały negocjacje i kilkukrotne spotkania przed walką. Panowie mimo wspólnej niechęci ustalili, że wszystko odbędzie się w odpowiedniej atmosferze ze wzajemnym szacunkiem. Tak było aż do momentu zakończenia pojedynku, który Marcin wygrał przez poddanie.

Pudzianowski już w szatni wypalił – „Ku**a, jak on chce, to ja teraz mogę dać mu rewanż przed halą”. Zarzekał się, że nie klepał, żeby dopiero po latach przyznać, iż było inaczej i poddał duszenie gilotyną. Te słowa wystarczyły jednak, by doszło do eskalacji i awantury przed KSW 37. Całą historię „Różal” ze szczegółami opisał w swojej książce, gdzie przyznał, że gdyby nie konferansjer Waldemar Kasta, to walka „Pudziana” z „Popkiem” musiałaby zostać odwołana.

Pomiędzy zawodnikami było naprawdę dużo złej krwi, co potwierdził sam szef organizacji Maciej Kawulski. Wyjawił, że federacja ciężko pracowała przy tym zestawieniu, zarówno jeśli chodzi o samą walkę, jak i sprawy zakulisowe. „Kawul” cały konflikt nazwał „tykającą bombą zegarową”, a o jego szczegółach opowiedział w poniższym materiale:

