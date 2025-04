Mariusz Pudzianowski odpowiedział Jayowi Silvie! Pudzian napisał wprost, co myśli o rewanżu

Walczyła w FAME, teraz bierze ślub. Karolina Brzuszczyńska poślubi Agnieszką Skrzeczkowską

Karolina „Way of Blonde” Brzuszczyńska przez rok stoczyła trzy walki dla organizacji FAME. Po debiucie z Patrycją Zahorską na Free Fight Federation zakończonym zwycięstwem, wygrała dwie kolejne walki z Anną Andrzejewską i Patrycją Wieją. Przegrała dopiero z Martą Linkiewicz pojedynek o tytuł kobiecej mistrzyni FAME. Od tego czasu nie wróciła jednak do klatki. Ostatnio wzięła udział ze swoją partnerką Agnieszką Skrzeczkowską w programie „Love Never Lies” na Netfliksie.

Po zakończeniu programu panie zaczęły mocno przygotowywać się do swojego ślubu. Kolejne kroki relacjonują na kanale na YouTube „Power Girls”. W najnowszym vlogu panie poinformowały o tym, że mają już zaproszenia na ślub w wynajętym zamku w Toskanii. Życiową rewolucję zaplanowały na październik tego roku.

- Wybieramy do Włoch oglądać lokalizacje na nasz ślub. Bierzemy ślub we Włoszech, bo tam też się zaręczyłyśmy! - mówiły niedawno w specjalnym odcinku „Love Never Lies”.

Zobacz wspólne zdjęcia byłej gwiazdy FAME Brzuszczyńskiej i jej partnerki Skrzeczkowskiej w galerii poniżej.

Karolina Brzuszczyńska – bilans walk

Karolina Brzuszczyńska stoczyła cztery pojedynki dla organizacji freak-fightowych. Jej kariera w tych organizacjach rozpoczęła się od pojedynku z Patrycją Zahorską wygranego przez jednogłośną decyzję sędziów. Wtedy została zakontraktowana przez federację FAME. Toczyła tam kolejno pojedynki z Anną Andrzejewską i Patrycją Wieją.

Z bilansem 3 wygranych walk i 0 porażek zmierzyła się o pas FAME. Przegrała z Martą Linkiewicz przez jednogłośną decyzję. To był jej ostatni pojedynek, od którego minęły już trzy lata.