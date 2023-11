Błachowiczowi puściły nerwy! Nie wytrzymał i wszystko napisał. "Cieszyński Książę" musiał wrócić do tej chwili

Wielu się rozklei po tym, co napisał publicznie Krzysztof Radzikowski! Znalazł się pod gradobiciem komentarzy przez to zdjęcie

Gala UFC 295, która odbyła się w Nowym Jorku w nocy z soboty 11 listopada na niedzielę przyniosła wiele emocjonujących starć i rozstrzygnięć, a polscy kibice mogli być zadowoleni przede wszystkim z kolejnej wygranej Mateusza Rębeckiego w największej organizacji MMA na świecie. W walce wieczoru z kolei Alex Pereira pokonał Jiriego Prochazkę i zdobył zwakowany pas mistrzowski wagi półciężkiej UFC. Po tych wydarzeniach Jan Błachowicz postanowił wrócić do swojej niedawnej walki z Pereirą i napisać to, co naprawdę myśli o przegranej przez niego walce niejednogłośną decyzją sędziów.

"Cieszyński Książę" wrócił do wydarzeń z lipca tego roku z Salt Lake City i jasno dał do zrozumienia, że do tej pory nie pogodził się z decyzją sędziów oraz czuje się oszukany. Przy okazji uderzył w samego Pereirę, który po wygranej wyzwał do kolejnego pojedynku Israela Adesanyę, z którym to mierzył się już dwukrotnie i raz wygrał oraz raz przegrał.

- Widzę, że muszę doprecyzować. Ludzie cały czas widzą we mnie, że jestem miłym facetem. Ale czasem się wkurzę, jak każdy w życiu. Nadal jestem bardzo zły, że ukradli moje W (zwycięstwo) przeciwko Pereirze. Teraz ponownie woła Adesanyę. Daj już spokój. Byliśmy tam 4 razy! - napisał na Twitterze Błachowicz po ostatniej walce Pereiry. W niedawnym wywiadzie "Cieszyński Książę" nie ukrywał, że dalej chce odzyskać utracony pas mistrzowski wagi półciężkiej i z pewnością liczył na to, że będzie miał możliwość rewanżu z Pereirą. Tymczasem już 20 stycznia zmierzy on się z Aleksandrem Rakiciem w Toronto.

