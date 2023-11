Nikt nie wpadnie na to, co Jan Błachowicz chce robić po zakończeniu kariery w MMA! Aż nam kapcie spadły, ambitne plany

Jan Błachowicz już za kilka miesięcy, w lutym 2024 roku skończy 41 lat, jednak gwiazdor federacji UFC wciąż mierzy wysoko i nie ma zamiaru odpuszczać. Były mistrz kategorii półciężkiej największej organizacji MMA na świecie dalej robi wszystko, aby tytuł znalazł się ponownie w jego posiadaniu i jak wyznał w wywiadzie na kanale "Przygody Przedsiębiorców" na YouTube, przed zakończeniem kariery znów chce królować w swojej kategorii. Przy okazji "Cieszyński Książę zdradził", co mógłby robić już po zakończeniu kariery i jak się okazuje, chciałby on pójść w... aktorstwo.

Fani Jana Błachowicza doskonale wiedzą, że były mistrz federacji UFC zaliczył już swój debiut aktorski, kiedy to w 2021 roku wcielił się w rolę Michała w filmie "Pitbull" w reżyserii Patryka Vegi. "Cieszyński Książę" nie ukrywał, że ma ogromny szacunek do pracy aktorów i przy okazji ujawnił, w jakiego rodzaju filmie chciałby wystąpić najbardziej.

- Posmakowałem aktorstwa delikatnie, więc fajnie byłoby spróbować jeszcze. Myślę, że bym się odnalazł. Nie jest to łatwy zawód. Miałem swój epizod, nabrałem dużo szacunku do aktorów, bo to nie jest łatwa robota – jest ciężka, monotonna i bywa bardzo nuda. Marzy mi się rola w takiej produkcji, jak „Lord of the rings”, totalnie w świecie fantasy - wyznał Błachowicz ujawniając, jak może wyglądać jego przyszłość, kiedy już zdecyduje się nie wchodzić więcej do oktagonu.