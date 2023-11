Polak zdemolował rywala w klatce UFC na wielkiej gali! Kolejna wygrana z rzędu Mateusza Rębeckiego

doszło do spotkania

Polacy coraz śmielej poczynają sobie w największej organizacji MMA na świecie. Kolejnym reprezentantem naszego kraju, który próbuje podbić UFC – i idzie mu to całkiem nieźle – jest Mateusz Rębecki. Były mistrz federacji FEN trafił za Ocean po walce z Rodrigo Lidio na Dana White's Contender Series 2022. W 2023 roku zadebiutował w UFC wygraną z Nickiem Fiorem, która nie przyniosła w klatce większych fajerwerków.

Mateusz Rębecki podbije UFC? Kolejna wygrana dla największej organizacji świata

Nie minęło wiele czasu, by Polak pokazał, że swoim efektownym stylem może porywać publiczność. Mateusz Rębecki w drugim starciu rozprawił się przez ciężki nokaut z Loikiem Radzhabovem. „Rebeastie” w końcu dostał szansę pokazania się na wielkiej gali. Podczas UFC 296 w Madison Square Garden Polak miał mierzyć się z Nurullo Alijewem, ale niepokonany Tadżyk wypadł z zestawienia w ostatniej chwili.

Do walki w ostatnim momencie wskoczył Roosevelt Roberts, który szybko pożałował swojej decyzji. Amerykanin po zaledwie 40 sekundach starcia wylądował na plecach. Polak nie czekał ani chwili, by wykorzystać swoją dominującą płaszczyznę, jaką są zapasy. Choć Roberts wstał na chwilę z pleców, to po kilkudziesięciu sekundach znowu na nich wylądował.

Rębecki wykorzystał moment nieuwagi przeciwnika i poszedł po „balachę”, którą udało mu się skutecznie wykonać. Po nieco ponad 3 minutach starcia, Polak mógł cieszyć się z trzeciej wygranej z rzędu dla UFC.

SIXTEEN in a row! 💪🇵🇱 @RebeckiMateusz snatches the arm and makes the most of his MSG debut! #UFC295 pic.twitter.com/fvYSdxd51e— UFC Europe (@UFCEurope) November 12, 2023

Rębecki w rankingu wagi lekkiej? Polak chce rywala z „piętnastki”

Mateusz Rębecki tuż po walce pokazał, że mierzy wysoko i nie boi się najpoważniejszych wyzwań. „Rebeastie” chciałby zmierzyć się w kolejnym starciu z kimś z rankingu wagi lekkiej.

Na końcowych miejscach listy najlepszych zawodników tej dywizji znajdują się obecnie Renato Moicano, Matt Frevola czy Drew Dober.

Na szóstej lokacie rankingu wagi lekkiej plasuje się inny Polak Mateusz Gamrot.

