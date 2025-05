Ewa Pajor doczeka się niesamowitego wyróżnienia? Polka będzie wśród faworytek! UEFA ogłosiła zmiany

UEFA: Zmiany w sprawie gali Złotej Piłki

Tegoroczna edycja Złotej Piłki organizowana przez France Football — już po raz drugi we współpracy z UEFA — przyniesie istotne zmiany, które mają na celu docenienie kobiecego futbolu. Ceremonia wręczenia nagród za sezon 2024/25 odbędzie się 22 września w Paryżu, a jej termin został dostosowany do kalendarza meczów międzynarodowych, by umożliwić nominowanym zawodniczkom osobisty udział w gali. To odpowiedź na krytykę z poprzednich lat, kiedy kolizje terminów uniemożliwiały obecność wielu czołowych piłkarek.

Ewa Pajor pobiła rekord wszech czasów. I to w pierwszym sezonie! Niesamowite osiągnięcie

W tym roku wprowadzono trzy nowe kategorie przeznaczone wyłącznie dla kobiet:

najlepsza młoda zawodniczka,

najlepsza bramkarka,

najskuteczniejsza strzelczyni sezonu.

Ewa Pajor wyróżniona na gali Złotej Piłki? Polka przed szansą na kolejny sukces

Nominacje zostaną ogłoszone w sierpniu, a wśród potencjalnych kandydatek może znaleźć się Ewa Pajor. Polka ma za sobą znakomity sezon — zdobyła z FC Barceloną mistrzostwo Hiszpanii i została królową strzelczyń ligi. W sobotę stanie przed kolejną szansą na sukces, gdy jej drużyna zmierzy się z Arsenalem w finale Ligi Mistrzyń w Lizbonie.

Ewa Pajor w tym sezonie dokonała niesamowitej rzeczy. Już teraz pobiła rekord wszech czasów liczby strzelonych bramek w jednym sezonie w barwach Barcelony. A ten dorobek może jeszcze powiększyć po meczach w Lidze Mistrzów i finale Pucharu Królowej.

Ewa Pajor podbija Barcelonę. Zobacz, jak mieszka i żyje polska gwiazda futbolu [ZDJĘCIA]

Złota Piłka, przyznawana od 1956 roku, początkowo dotyczyła wyłącznie mężczyzn. Od 2018 roku istnieje również kobieca wersja nagrody. Po latach współpracy z FIFA (2010–2015), od 2016 roku plebiscyty "France Football" znów prowadzone są niezależnie. W 2023 roku po raz pierwszy UEFA oficjalnie współorganizowała wydarzenie, a triumfatorami zostali Rodri (Manchester City) i Aitana Bonmatí (FC Barcelona).

Wywiad z Ewą Pajor Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.