Bonus BGC z ważnym apelem do fanów! Była gwiazda FAME MMA walczy o powrót do życia

Bonus BGC poprosił o wsparcie swoich fanów! Raper, który wsławił się udziałem w galach freak-fightowych przebywał ostatnimi czasy w szpitalu i po opuszczeniu go zwrócił się z apelem do swoich miłośników, aby Ci pomogli mu w powrocie do normalnego życia po jego zmaganiach. Fani odpowiedzieli na apel i zaczęli wpłacać środki!

Bonus BGC ze specjalnym apelem. Prosi fanów o pomoc

Bonus BGC to kultowa postać freak-fightów. Jako zawodnik FAME MMA stoczył niezapomniane pojedynki z Sebastianem "Ztrolowanym" Nowakiem, Marcinem Najmanem i Szymonem "Taxi Złotówą" Nowakiem. Ostatnimi czasy, były freak-fighter zmagał się z problemami i przebywał w szpitalu. Teraz założył zbiórkę na portalu zrzutka.pl, apelując do swoich fanów o wsparcie. Jak zaznaczył, każda kwota jest dla niego bardzo istotna.

- Zbieram pieniądze na start po wizycie w szpitalu . Zbieram na rehabilitację . Z góry dziękuje i jestem wdzięczny . Każda pomoc jest dla mnie bardzo ważna. Pozdrawiam serdecznie - napisał Bonus BGC na koncie zbiórki założonej w internecie.