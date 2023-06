Kobieta przystawiła Popkowi pistolet do głowy! Wszystko działo się na ulicy, są zdjęcia

Kiedy rozpoczęły się problemy federacji HIGH League związane z dokumentem opublikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, niemalże cały internet patrzył na ręce osób związanych z federacją, podobnie jak Michał "Boxdel" Baron. Jeden z szefów FAME MMA szybko postanowił wbić szpilkę włodarzowi konkurencyjnej federacji, do doprowadziło do odpowiedzi Malika Montany. Wtedy jeszcze nikt nie mógł przypuszczać, że zamieni się to w propozycję pojedynku Boxdel - Malik Montana, który miałby się odbyć niebawem.

Walka Boxdel - Malik Montana już niedługo? Szef FAME proponuje walkę na FAME 20. Jasna deklaracja

- Malik Montana - FAME 20 Ja vs Ty Rezygnuje z calego mojego zysku z tej gali na rzecz Ciebie. Wchodzisz? - napisał na Twitterze Baron oficjalnie wyzywając rapera związanego jeszcze do niedawna z HIGH League na pojedynek. Ten krótki wpis wywołał lawinę komentarzy i przy okazji mocną deklarację "Boxdela".

Boxdel wyzywa do walki... Malika Montanę! Szef FAME podbił stawkę, mocna zapowiedź

Kornel "Koro" Regel, który miał już okazję walczyć dla FAME stwierdził, że pod względem gabarytów, więcej sensu miałaby walka Malika Montany z Wojciechem Golą, jednak dla "Boxdela" zrzucenie dodatkowych kilogramów, jak się okazuje, nie jest żadnym problemem. - Zejde do 90. - odparł krótko jeden z szefów FAME, który w ostatnich miesiącach przechodzi ogromną przemianę.

