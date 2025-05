TV Republika znów pokaże to na żywo

Stacja TV Republika działa na polskim rynku od 2013 roku, lecz wcześniej pełniła raczej marginalną rolę w przestrzeni informacyjno-publicystycznej zdominowanej przez takie stacje jak TVP, Polsat czy TVN. Zmieniło się to w 2023 roku, gdy KO wygrało wybory i dotychczasowy rząd tworzony przez PiS stracił kontrolę nad TVP. Wówczas to do Republiki przeniosło się wielu pracowników Telewizji Polskiej, którzy pracowali tam za rządów PiS-u, a sama stacja zyskała wielką popularność wśród wyborców właśnie tej partii. Choć polityka to temat przewodni TV Republika, to jednak można tam znaleźć też relacje sportowe.

W przeszłości Republika transmitowała... kilka gal mieszanych sztuk walki! Na antenie tej stacji można było obejrzeć gale federacji Strife MMA, a dokładniej wydarzenia spod jej szyldu o numerach 9., 12. oraz 13. Teraz okazuje się, że również 14. gala Strife MMA będzie transmitowana na kanale TV Republika na portalu YouTube o czym poinformował Artur Ostaszewski na portalu X. Odbędzie się ona za niewiele ponad miesiąc, 7 czerwca.

Na tę chwilę nie znamy jeszcze pełnej karty walk gali Strife MMA 14. Największą gwiazdą będzie Patryk Grabowski, który zawalczy w walce wieczoru, ale nie ma jeszcze ogłoszonego rywala. Dużą część stanowią zawodnicy z niewielkim dorobkiem w zawodowym MMA, ale w karcie znalazł się też doświadczony Sylwester Miller, walczący w przeszłości na galach Cage Warriors, Armia Fight Night czy Babilon MMA, a jego rywalem będzie Łukasz Grądzki.