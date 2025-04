Marta Linkiewicz stoczy kolejną walkę! Niespodziewane ogłoszenie. To nie freak-fightowa gala

Dyrektor sportowy KSW mocno o przyszłości Pudzianowskiego w KSW. „Nie jest mu to do niczego potrzebne”

Marta Linkiewicz jest idealnym przykładem na to, że sport potrafi wyprowadzić każdego z największego zakrętu życia. Wiele osób podkreśla, że dziś „Linkimaster” wędruje drogą sportowca, trenuje dwa razy dziennie i sport odmienił ją nie do poznania. Do tej pory Linkiewicz toczyła pojedynki głównie na freak-fightowych galach FAME MMA. Teraz zadebiutuje na zupełnie innej gali.

Niedawno Linkiewicz ogłosiła start na mistrzostwach Polski K-1, a teraz poszła o krok dalej. Już 17 maja w Warszawie zawalczy na organizowanej przez swój klub gali Uniq Fight Night. Będzie to wydarzenie organizowane z okazji dziesięciolecia powstania warszawskiego klubu.

- UNIQ FIGHT NIGHT na 10-lecie Uniq Fight Club! Paczuski, Bławdziewicz, Botwina, Linkiewicz, Mielniczuk, Gniady, Parol, Klencner, Morelli, Paczóski i Gola – czytamy w poście ogłaszającym wydarzenie.

Uniq Fight Night: Kiedy gala? Kto zawalczy w walce wieczoru?

Na gali Uniq Fight Night zawalczy wielu czołowych polskich kickbokserów i gwiazd organizacji MMA. Wśród nich znaleźli się m.in. Radosław Paczuski, Michał Bławdziewicz, Bartosz Botwina, Krzysztof Klencner czy właśnie Marta Linkiewicz. W walce wieczoru zawodnik KSW Radosław Paczuski zawalczy z byłym zawodnikiem ACA czy Cage Warriors Juniorem Orgulho.

Wydarzenie odbędzie się już 17 maja w warszawskim ATM Studio. Bilety dostępne są w siedzibie Uniq Fight Club w Warszawie.

