Cała prawda o pieniądzach w KSW wyszła na jaw! Szok, ile "Juras" Jurkowski zarobił za walkę z Pudzianowskim. Szczery jak na spowiedzi

Łukasz "Juras" Jurkowski to obecnie jedna z legend federacji KSW i pierwszy zawodnik, który pojawił się w "Hall of Fame" polskiej organizacji. Przez lata stoczył on masę pojedynków w oktagonie, a wcześniej jeszcze w ringu KSW i wielu internautów mogłoby się spodziewać, że zbił ogromny majątek na swoich pojedynkach. Jurkowski miał okazję skonfrontować się z tym, goszcząc w programie "Duży w Maluchu", gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć tematu pieniędzy i majątku legendarnego dla KSW zawodnika. Okazuje się, że za swoje pierwsze walki ten nie wziął ani złotówki, a pierwsza wypłata pojawiła się dopiero przy dziesiątym pojedynku i jak sam mówi "Juras", były to 3 tysiące złotych. Przy okazji postanowił on również wyjaśnić, że za swoją ostatnią walkę, którą stoczył z Mariuszem Pudzianowskim na gali KSW 61, wcale nie wziął takiej sumy, jaka niektórym może chodzić po głowie. Co więcej, Jurkowski rozwiał również mit o kolosalnych zarobkach zawodników MMA w naszym kraju.

Tyle Jurkowski dostał za walkę z Pudzianowskim

- Dostaję propozycję walki z Pudzianem. Tego się nie odrzuca i pieniądze są tutaj absolutnie na drugim planie. Nie wiem, czy nie obowiązuje mnie jeszcze kontraktowo tajemnica, bo to było ze dwa lata temu, ale mniej niż pół miliona – żeby nie było wątpliwości. W polskim MMA nie ma takich pieniędzy i to jest bardzo duży mit, który funkcjonuje, jeżeli chodzi o wypłatę. Liczba zawodników, którzy zarabiają pół miliona albo milion za walkę, naprawdę myślę, że zamknie się na placach dwóch dłoni maksymalnie. Nawet jednej dłoni – tak mi się wydaje. - wyznał Jurkowski jasno dając do zrozumienia, że nie zarobił na swojej ostatniej walce tak ogromnych pieniędzy, jak mogłoby się wydawać.

Jurkowski szczerze o zarobkach w KSW

Legendarny zawodnik federacji KSW postanowił również dodać, że nawet występ na PGE Narodowym nie podbija stawki, na jaką może liczyć zawodnik. - Ludzie myślą, że jak pokazuje Cię telewizja i oklaskuje 60 tysięcy na stadionie, to zarabiasz za to miliardy i jesteś ustawiony do końca życia. Ja za walkę na narodowym wziąłem 150 tysięcy złotych. - ujawniając, ile zainkasował po KSW 39: Colosseum, które odbyło się w 2017 roku.