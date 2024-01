CLOUT MMA odkryło kolejną walkę! Dawid "Crazy" Załęcki kontra Patryk "Wielki Bu" Masiak. Czy ojciec pomści syna?

Czas na ogłoszenie trzeciego pojedynku nadchodzącej gali CLOUT MMA 4. Na grudniowym Santa Clout Patryk "Wielki Bu" Masiak pokonał Denisa "Bad Boya" Załęckiego, ale nie ukrywał swojego rozczarowania. W klatce nie miał okazji rozwinąć skrzydeł. Kolejna okazja już 9 marca w łódzkiej Atlas Arenie. Czy po rozprawieniu się z synem, pokona seniora rodu?

Przeciwnikiem "Wielkiego BU" będzie Dawid "Crazy" Załęcki. Doświadczony freak-fighter bił się w organizacji CLOUT MMA już dwukrotnie. Na pierwszej gali przegrał z Denisem Labrygą przez kontuzję, ale jego występ wzbudził wielkie wrażenie wśród kibiców. W rewanżu z legendą polskiego K-1 Tomaszem Sararą zremisował, sprawiając wielką sensację w Płocku.

"Wielki Bu" i "Crazy" zmierzą się w formule K-1 w małych rękawicach. Trzy rundy po trzy minuty mocnej bitki!

Dawid "Crazy" Załęcki vs Patryk "Wielki Bu" Masiak. Szykują się ogromne emocje na CLOUT MMA 4

Na ostatniej gali CLOUT MMA doszło do niecodziennej sytuacji, ponieważ w starciu Denisa "Bad Boya" Załęckiego z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem, ten pierwszy co chwile leżał na plecach, pomimo że walka rozgrywała się na zasadach K-1. Tym razem do oktagonu wejdzie ojciec "Bad Boya", który wielokrotnie pokazywał swój mocny charakter. Czy ojciec pomści syna? Na to pytanie odpowiedź wszyscy otrzymamy 9 marca na CLOUT MMA 4.