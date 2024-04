i Autor: GROMDA/ Materiały prasowe Mateusz "Don Diego" Kubiszyn

Co za zmiana!

Co za zmiana u Don Diego Kubiszyna! W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy, co za zaskoczenie!

Don Diego Kubiszyn zaliczył wielką przemianę! Okazuje się, że kultowy zawodnik sportów walki pojawi się w zupełnie innej roli, prezentując swoje umiejętności aktorskie. W takiej roli znakomitego zawodnika jeszcze nie widzieliśmy, fani będą zachwyceni!