i Autor: materiały prasowe/Clout MMA Denis Załęcki, Daniel Omielańczuk

Zrobiło się ostro

Daniel Omielańczuk chce cierpienia Denisa Załęckiego. Brutalnie go podsumował, nie hamował się z niczym

dko 17:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To może być jeden z najgłośniejszych pojedynków we freak-fightach w ostatnim czasie. Na gali Clout MMA 2 dojdzie do rywalizacji Denisa Załęckiego z Danielem Omielańczukiem. Zawodnicy nie ukrywają nienawiści do siebie i w mediach przerzucają się ostrymi słowami. Również w rozmowie z Andrzejem Kostyrą Omielańczuk nie zamierzał ukrywać, że chce, aby podczas walki Załęcki cierpiał.