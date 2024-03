Denis Załęcki może dostać białej gorączki po tych słowach. Polecają mu pracę z psychologiem. Dobitna opinia

Po tym, co pokazał Mariusz Pudzianowski aż sami chcieliśmy zapisać się do lekarza. Codzienność siłacza przygniotłaby wielu

Szef KSW ujawnił, co usłyszał od Diablo Włodarczyka. To byłaby prawdziwa bomba. Hit na jaki wszyscy czekają

Denis Załęcki jest postacią, która przyciąga ogromną uwagę swoimi występami. Zwłaszcza konferencje prasowe z jego udziałem są barwne i niekiedy bardzo kontrowersyjne. I choć za każdym razem odgraża się, że "tym razem kibice zobaczą prawdziwego Denisa", od dwóch lat czeka na zwycięstwo we freak-fightach. Zwłaszcza dwie ostatnie jego potyczki skończyły się sporymi kontrowersjami, bo w potyczce z Danielem Omielańczukiem uciekł z klatki, a w rywalizacji z Wielkim Bu w zasadzie unikał wymiany ciosów.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Dalej

Spadła na niego ogromna fala krytyki za te "występy". O zachowanie Załęckiego zapytany został popularny sędzia MMA, Piotr Jarosz. Jego zdaniem psychika zawodnika może być tutaj problemem. - Ostatnio charakteru nie było za dużo. Myślę, że większość, a nawet nie wiem, czy prawie każdy zawodnik profesjonalny toczyłby walkę do końca i nie wyszedł z klatki. Jeżeli to była zła praca głowy i nie trzymanie ciśnienia, to jest to jakiś argument… Ale myślę, że to jest coś do poprawy - powiedział sędzia w rozmowie z portalem Mymma.pl.

Zdecydowana opinia o Załęckim. Problemy psychologiczne?

- Praca z psychologiem powinna się odbyć. Kiedyś z tego co pamiętam, to Załęcki toczył walki w WOTORE czy GROMDZIE. To wyglądało spoko, potem coś się zaczęło dziać - uważa Jarosz. - Też nie można ocenić jednoznacznie „ma”, czy „nie ma” charakteru. Te walki jednak toczy, ale widocznie coś tam nie gra w psychice. Jak będzie praca z psychologiem, to może wróci i pokaże ten charakter - podsumował sędzia.