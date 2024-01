Denis Załęcki przerwał milczenie po kompromitacji. Półnagi prawi kazanie w jacuzzi. Brutalnie uderza w Wielkiego Bu i Don Diego

Ostatnie walki Denisa Załęckiego kończą się wielkimi rozczarowaniami. W pojedynku z Danielem Omielańczukiem uciekł z klatki, gdy starcie miało przejść na formułę MMA, a podczas Clout MMA 3 kilkadziesiąt razy leżał na deskach... sam się przewracając w walce z Wielkim Bu. Internauci wyliczyli, że aż 28 razy Załęcki lądował na deskach i w niektórych akcjach widać było, że w ten sposób chce uniknąć ciosu. Gdy "Bad Boy" wychodził z klatki, kibice pożegnali go głośnymi gwizdami. Dotyhczas Załęcki nie zabierał głosu w tej sprawie. Aż do teraz.

Denis Załęcki bezlitośnie podsumowany przez Tomasza Sararę! Wprost powiedział, co myśli o "Bad Boyu"

Załęcki z mocnym oświadczeniem z jacuzzi

Po raz drugi w ostatnim czasie Załęcki wydał oświadczenie z... wody. Po walce z Omielańczukiem nagrał wideo w basenie, a teraz w jacuzzi. - Na wstępie chciałem podziękować rodzinie i najbliższym, która mnie wspiera. A co mogę powiedzieć o reszcie? Jeb*** dwulicowe kur** i fałszywki, które są, jak są dobrze, a gdy człowiekowi powinie się noga to je*** tę osobę. Jeb*** was - zaczął Załęcki w nagraniu opublikowanym przez FanSportuTV. - Słuchaj Kubiszyn - zwrócił się później do "Don Diego". - Od jakiegoś czasu atakujesz mnie, wbijasz mi szpilki. Wtedy, gdy moja kariera się nieco źle potoczyła. Ale przypomnij sobie naszą waleczkę, gdy wiele osób mówiło, że to ja powinienem wygrać. Przypomnij sobie, jak kto po tej walce wyglądał, kto szedł do toalety po wyjściu z oktagonu i rzygał pod siebie. No ty, nie ja - powiedział "Bad Boy".

Załęcki zadeklarował, że podjął współpracę ze świetnym psychologiem i skupia się wyłącznie na treningach. - Skończyło się pierd*****. Teraz ci kur*** za to całe śmianie się ze mnie pokaże ci. Zróbmy rewanż w MMA jak masz jaja - dodał. Zwrócił się również do "Wielkiego Bu". - Buła... Mówisz, że jesteś tak charakterny, że masz tak wielkie serce. To powiedz może, za co siedziałeś. Jakbym wiedział, za co siedziałeś, to byś nie dostał walki, bo jesteś zwykłą spier*****, która nie szanuje kobiet. Ja jestem jaki jestem, ale w przeciwieństwie do ciebie szanuję kobiety i nie jestem taką kur*** fałszywą jak ty. Przedstaw oficjalne stanowisko, za co siedziałeś. - powiedział Załęcki. Całość oświadczenia poniżej.