Fani Dominika Abusa mogli najeść się sporo strachu, kiedy nagle zobaczyli relację na Instagram Stories gwiazdora programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV nagraną w szpitalu. Prowadzący "Cringe Roomu" przed galą PRIME oraz ostatniego studia przed GROMDĄ 13 opowiedział o tym, że trafił do placówki medycznej, gdzie poddał się wielu badaniom mającym wykluczyć ewentualne schorzenia. Okazuje się jednak, że pobyt Abusa w szpitalu nie był przypadkowy, a wynikał z tego, że ten fatalnie się poczuł.

Dominik Abus zdradził, czemu trafił do szpitala. Opisał wszystko ze szczegółami, prawie zemdlał za kierownicą

W ostatnim odcinku vloga na kanale YouTube "Strong Ekipa" Konrad Karwat oraz Krzysztof Radzikowski odwiedzili swojego przyjaciela w szpitalu i Domninik Abus miał okazję opowiedzieć ze szczegółami przed kamerą, co się dokładnie działo. Okazuje się, że podejrzewał on u siebie nawet zawał serca, przez co natychmiast skierował się do palcówki medycznej w swoim mieście.

Dominik Abus prawie zemdlał za kierownicą! Gwiazdor Gogglebox TTV mówi o zawale, wstrząsająca relacja

- Jechałem samochodem i mnie odcięło prawie. Zaczęło mi się kręcić w głowie i mnie przymdliło. A jak mdli, to jest zawał. Fazę złapałem, szybę otworzyłem i powietrza łapałem (…) Przed szpitalem jeszcze drugi raz nie trzepło. Atak paniki… trwał z pół godziny. - wyznał Dominik Abus opisując ostatnie chwilę przed tym, jak wylądował w szpitalu. Ostatecznie wyniki badań gwiazdora Gogglebox TTV wyszły bardzo dobrze i nie ma się on o co martwić, podobnie jak jego fani.

