Dominik Abus bez dwóch zdań nie może narzekać na brak obowiązków. Gwiazdor "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV oprócz nagrań do programu prowadzi również swoją działalność gospodarczą, razem z Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem prowadzi kanał na YouTube, a także pokazuje się na kolejnych galach, jak m.in. GROMDA, za co nawet słono zapłacił. Dominik Abus postanowił więc pokazać, że jest odpowiedzialny i sprawdził, czy z jego ciałem wszystko jest w porządku.

Dominik Abus zwrócił się do swoich fanów z ważną informacją! Przekazał wieści o swoim zdrowiu

Fanów, którzy ostatnio mogli martwić się o gwiazdora Gogglebox TTV przez jego mniejszą aktywność w mediach społecznościowych, Dominik Abus błyskawicznie uspokoił. Wrzucił on na swoją relację na Instagram Stories kilkunastosekundowy film, w którym wyjaśnił gdzie był w ostatnich dniach i co się z nim działo. Przy okazji zdradził również, co z jego zdrowiem.

Dominik Abus z Gogglebox TTV przekazał pilne wieści o swoim stanie zdrowia! Zwrócił się do fanów ze szpitala, musiał to powiedzieć

- Siemano, siemano. Dwa dni byłem se w szpitalu. Porobiłem se wszystkie badania se i wychodzi na to, że jestem zdrowy jak koń! Jeszcze długo będę z Wami, trzymajcie się! - wyznał z uśmiechem na ustach Dominik Abus wyraźnie zadowolony, że nie musi się martwić o swój stan zdrowia. W jednym z odcinków "Strong Ekipy" gwiazdor Gogglebox TTV wyznał, że jest hipochondrykiem, więc na pewno informacja o jego dobrym zdrowiu pozwoli mu na duży komfort psychiczny.

