Don Kasjo bez pardonu uderzył w Denisa Załęckiego! Poszło o... Natana Marconia, sceny przed PRIME MMA 12

Nie milkną echa po zakończonej gali FAME 25 w Częstochowie, a już wszyscy kibice czekają na kolejną dawkę walk freak fightowych. 17 maja odbędzie się dwunasta odsłona federacji PRIME MMA. Na karcie walk pojawiło się wiele głośnych nazwisk, a prawdziwym szaleństwem jest na pewno walka wieczoru z udziałem Jacka Murańskiego i Natana Marconia.

Poza tym na karcie walk na ten moment pojawiło się wiele głośnych nazwisk, jak m.in. Adrian Cios, Paweł Jóźwiak, Marianna Schreiber, Robert Karaś, czy Kamil "Taazy" Mataczyński.

Jednak Denis "Bad Boy" Załęcki w jednej z rozmów powiedział wprost, że zrobi wszystko, aby zablokować walkę Marconia na gali w Toruniu.

Mariusz Pudzianowski o walce z Eddiem Hallem, relacjach z KSW, Fame i pieniądzach

Don Kasjo w ogóle się nie patyczkował! Zdecydowanie rzucił te słowa w kierunku Załęckiego

Wszystko wskazuje na to, że do walki Marconia z Murańskim dojdzie, a w sprawie Załęckiego wypowiedział się "Don Kasjo" w rozmowie z portalem "mma.pl".

- Przyjdzie sam? To dostanie k…wa lepa i pójdzie do domu spać. Tak, jak go ochroniarz ostatnio na FAME zgasił – rzucił Don Kasjo, po czym dodał.

– Z kim on przyjdzie? Każda szanująca się osoba ma go w d…pie totalnie. No przecież kto by z nim wytrzymał? To jest taki zj…b - podsumował.