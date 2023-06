Don Kasjo ostro wjechał na Pawła Jóźwiaka. Zaczął przeklinać, mocne słowa w kierunku szefa FEN

Prime Show MMA miało sporo problemów, ale po 8 miesiącach wraca z galą Prime Show MMA 5. Zobaczymy na niej m.in. Pawła Jóźwiaka walczącego z Jackiem Murańskim, Trybsona, Ewę Piątkowską, czy właśnie Kasjusza „Don Kasjo” Życińskiego, który w walce wieczoru zmierzy się z Dominikiem Zadorą. Co ciekawe szef federacji FEN zgodził się, że jeśli po walce z Jackiem Murańskim będzie w stanie dalej walczyć, to zmierzy się także z Ernestem „Redem” Ivandą. Okazuje się, że ten pomysł nie do końca podoba się „Don Kasjo”, który w ostrych słowach skomentował pomysł Jóźwiaka.

Don Kasjo zaczął rzucać mięsem w stronę Jóźwiaka. Mocno po nim pojechał

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński zdawał się mieć dobre relacje z szefem FEN-u. Teraz jednak okazało się, że włodarz Prime Show nie jest, mówiąc delikatnie, zachwycony słowami Jóźwiaka. – Mi się wydaje, że mu tam odje**ło trochę, bo już tu w jednej federacji, drugiej, teraz trzeciej dostał okazję. Za mocno mu, ku**a, tam szajba odbiła w głowie. On myśli, że teraz jest królem freak fightów, pomimo że na razie wszystko w pi**ę dostaje. No przecież nawet jego kobieta go wyśmiała, że no ale z El Tostem [Marcinem Najmanem - przyp. red.] przegrać… I tu miała rację, ja uważam, że tu naprawdę miała rację, no bo przegrać z El Tostem to jest w c**j wstyd i tu miała bardzo dużą rację - powiedział Życiński w rozmowie z kanałem „MMA-bądź na bieżąco”.

Zdaniem Życińskiego nie ma opcji, żeby Jóźwiak wyszedł do drugiej walki, ponieważ jego zdaniem przegra z Jackiem Murańskim. – Jestem przekonany, że dostanie od Jacka Murańskiego i będzie wychodził ze spuszczoną głową i przepraszał Reda tam na wywiadach (...) Ja uważam, że Jacek Murański wygra z Pawłem, wydaje mi się tak. A nawet jak nie wygra, no to na pewno to potrwa na całym dystansie i Jacek Murański nie padnie, on ma, ku**a, głowę z tytanu – podsumował Kasjusz „Don Kasjo” Życiński.