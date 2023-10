Ewy Brodnickiej w takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy. Seksowna 39-latka zrobiła to po raz pierwszy, mamy zdjęcia

Kłopoty Najmana! "Lizak" i Okniński go rozpracowali! Wielka zapowiadź ukarania "El Testosterona" [TYLKO U NAS]

Ewa Brodnicka to postać, której fanom sportów walki przedstawiać nie trzeba. Była mistrzyni świata WBO, która wygrała 20 z 21 zawodowych walk, od pewnego czasu postawiła na freak fighty. W tej popularnej w Polsce odmianie MMA miała nieudany debiut, kiedy przegrała z Anielą "Lil Masti" Bogusz, jednak późniejsze pojedynki poszły jej znacznie lepiej. "Kleo" pewnie pokonała Kamilę "Kamiszkę" Wybrańczyk, narzeczoną Artura Szpilki, a w ostatniej walce okazała się lepsza od Marty Linkiewicz. To miało jednak miejsce w maju tego roku, a od ponad pięciu miesięcy w temacie następnego starcia Brodnickiej jest cicho. 39-latka nie zamierza jednak spoczywać na laurach i realizuje się także w innych dziedzinach życia!

W takim wydaniu Ewy Brodnickiej jeszcze nie widzieliśmy! Mamy zdjęcia

Jakiś czas temu gruchnęła wiadomość o angażu Brodnickiej w popularnej polskiej produkcji "Lombard. Życie pod zastaw". Serial emitowany na antenie TV Puls może pochwalić się dużą oglądalnością, a była pięściarka nie jest pierwszą postacią ze świata freak fightów, która odnalazła się w "Lombardzie". Telewidzowie mogli podziwiać w tej produkcji m.in. Arkadiusza Tańculę i tragicznie zmarłego Mateusza Murańskiego. Teraz do tego grona dołączyła Brodnicka, a my mamy już zdjęcia z planu serialu!

Dla 39-latki jest to pierwsza taka rola, jednak nie jest to jej debiut przed kamerą. W 2019 roku ukazał się film "Futro z misia", w którym Brodnicka miała epizod. Był on zresztą bardzo związany z jej profesją - pięściarka musiała wejść w rolę zawodniczki "Tymexu". Tym razem była mistrzyni świata zyskała doświadczenie aktorskie w postaci gry w serialu i nie możemy doczekać się, aż zobaczymy, jak wypadła! Zdjęcia Brodnickiej z planu "Lombardu" znajdziesz w galerii powyżej.