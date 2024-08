FAME bije rekord frekwencji! Historia pisze się na naszych oczach. Ta liczba robi ogromne wrażenie!

Popek do wszystkiego się przyznał. Wyjawił, co stanie się z jego twarzą. Ból nie do opisania, w końcu to powiedział

FAME się nie zatrzymuje

FAME 22 cieszy się ogromną popularnością. Sprzedaż biletów na poziomie 30 000 na miesiąc przed wydarzeniem, to niesamowite osiągnięcie. Dotychczas FAME najwyższą sprzedażą wejściówek mogło pochwalić się przy okazji FAME 20 w Tauron Arenie. Wtedy na największej hali sportowej w Polsce pojawiło się nieco ponad 13 000 osób. Teraz na kilka tygodni przed wydarzeniem federacja pobiła ten wynik blisko trzykrotnie.

- To coś niesamowitego, takiego zaangażowania ludzi nie mogliśmy oczekiwać przed ogłoszeniem gali na PGE Narodowym. Jesteśmy wdzięczni przede wszystkim naszym widzom, którzy podobnie jak my od tygodni żyją FAME 22. Już możemy powiedzieć, że najbliższa gala przeszła do historii, a przecież odbędzie się za niespełna miesiąc! Kilka lat temu o takich liczbach nawet nie marzyłem. Sprzedaliśmy już ponad 30 000 biletów, ale naszym celem jest wypełnienie całego PGE Narodowego. Z pomocą naszych odbiorców jesteśmy w stanie to zrobić, dlatego zachęcam do zakupu wejściówek na FAME 22 - komentuje Krzysztof Rozpara, współwłaściciel federacji FAME.

Najlepsza impreza na zakończenie lata

Ten wynik świadczy o tym, że podczas FAME 22 na trybunach będzie wielu fanów federacji, freak fightów, ale również ludzi, którzy chcą miło spędzić zakończenie wakacji. FAME sprawi, aby wieczór 31 sierpnia wspominany był latami. Będzie to emocjonująca gala, która dostarczy wielu wrażeń, ale również zagwarantuje jej uczestnikom najlepszą imprezę tego lata.

Zakończenia wakacji z FAME

Warto spieszyć się z kupnem biletów na FAME 22, gdyż te rozchodzą się w zatrważająco szybkim tempie. Dostępne jest jeszcze niespełna 40 procent miejsc na PGE Narodowym, które znajdziecie na www.ebilet.pl.