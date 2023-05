FAME MMA 18 PPV. Gdzie kupić PPV na galę FAME MMA 18? Jak wykupić PPV? Koszt, cena PPV FAME MMA 18

Niebezpieczna sytuacja u Mariusza Pudzianowskiego. Nagrał specjalne wideo. To stało się z samego rana

Freak-fighty od dłuższego cieszą się w Polsce olbrzymią popularnością, czego najlepszym przykładem jest fakt, że FAME MMA organizuje już osiemnastą galę. FAME 18 od dawna elektryzuje fanów, czemu trudno się dziwić. Federacja zadbała o ciekawą kartę, na którą składa się 10 walk największych gwiazd polskiego internetu. Głównym daniem wieczoru ma być historyczny podwójny main event, w którym Amadeusz Ferrari ma zmierzyć się z Kacprem Błońskim i Marcinem Dubielem. Jednak co się stanie jeśli przegra już pierwszą walkę? To zestawienie od momentu ogłoszenie wzbudza ogromne emocje, a przecież już wcześniej w klatce FAME MMA pojawią się tacy zawodnicy jak Arkadiusz Tańcula, Alan Kwieciński czy Piotr "Szeli" Szeliga. To tylko pokazuje, ile można spodziewać się po FAME MMA 18, którego transmisja będzie dostępna wyłącznie po zakupie PPV.

Koszt, cena PPV FAME MMA 18. Jak wykupić PPV?

Poza podwójną walką wieczoru, w co-main evencie dojdzie do gorącego starcia kobiet. Była mistrzyni FAME Marta Linkiewicz skrzyżuje rękawice z byłą mistrzynią świata w boksie, Ewą Brodnicką. Ich konflikt narastał z każdym dniem, a obie zawodniczki wyjaśnią sobie wszystko w klatce. Podczas FAME 18 odbędzie się też długo oczekiwana walka mistrzowska, która była zaplanowana na wcześniejszej gali, ale wobec kontuzji Arkadiusza Tańculi została przełożona. "Aroy" zmierzy się o pas wagi średniej z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką, mistrzem kategorii półśredniej. Jeśli "Wiewiór" wygra, zostanie pierwszym w historii podwójnym czempionem FAME MMA. To zapowiada naprawdę interesującą galę!

Gala FAME MMA 18 odbędzie się w sobotę, 20 maja, o godzinie 20:00. Transmisja jest dostępna jedynie po wykupieniu usługi PPV. Cena PPV za standardową wersję wynosi 34,99 zł, a dostęp premium kosztuje 39,99 zł. Usługę można wykupić wyłącznie na stronie famemma.tv. Możesz to zrobić po kliknięciu w TYM miejscu! Z kolei darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Zapraszamy do śledzenia FAME 18 razem z nami!