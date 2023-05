Rękoczyny na ważeniu przed FAME MMA 18! Daro Lew dał się zaskoczyć Natanowi, interweniowała ochrona

Walka "Daro Lwa" z Natanem Marconiem od tygodni jawi się jako jedna z najciekawszych na FAME MMA 18. Obaj zawodnicy ewidentnie nie pałają do siebie sympatią i z trudem przebywają razem w jednym pomieszczeniu. Podczas obu konferencji prasowych przed galą dochodziło pomiędzy nimi do spięć, a podczas czwartkowego spotkania medialnego interweniować musieli między innymi... dziennikarze. Kaźmierczuk rozmawiający z "Super Expressem" nagle znalazł się obok Marconia udzielającego wywiadu dla serwisu MMA.pl. Obaj prowadzący musieli stanąć pomiędzy freak-fightowymi gwiazdami, ponieważ ci na siebie ruszyli. Na szczęście nie doszło do bójki, ale napięta atmosfera udzieliła się im także podczas oficjalnego ważenia przed FAME 18.

Rękoczyny na ważeniu przed FAME MMA 18! Ochrona rozdzielała Daro Lwa i Natana

Z góry było wiadomo, że to zestawienie wymaga większego skupienia wśród ochroniarzy. Przewidywania szybko się sprawdziły, bo "Daro Lew" i Marcoń nie byli w stanie spokojnie stanąć twarzą w twarz. Kaźmierczuk założył charakterystyczną dla siebie maskę lwa, ale jego rywal wykazał się refleksem i zdołał ściągnąć mu ją z głowy pomimo asysty ochroniarzy. To rozwścieczyło "Dara", który przygotował też... grilla. Stojąc przed tym sprzętem wykrzykiwał do Natana, by ten wskakiwał na grilla, bo zamierza "usmażyć pierzastą gęś" w nawiązaniu do pseudonimu przeciwnika - "Pierzasty". Po chwili zrobiło się jeszcze goręcej.

Zawodnicy na prośbę prowadzących stanęli do face-to-face, ale szybko zaczęli się przepychać. Kilku ochroniarzy pilnowało, by nie doszło do poważnych rękoczynów, ale Marcoń i tak zdołał zabrać maskę lwa "Darowi". Tym razem zerwał ją tak, że została mu w rękach i sam ją założył! Kaźmierczuk wyszedł z założenia, że taka zniewaga krwi wymaga i starał się ruszyć na przeciwnika, jednak ochroniarze spisali się na medal. Po chwili nakłonili też "Pierzastego", by ten oddał maskę rywalowi. Widać jednak, że obaj zawodnicy FAME mają do siebie dużo zastrzeżeń i już jutro będą mogli wyjaśnić sobie wszystko w klatce. Poniżej zobaczysz konfrontację z ważenia oraz to, jak wygląda Arkadiusz Tańcula przed FAME MMA 18:

