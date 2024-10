FAME MMA: The Freak KARTA WALK. Sprawdź, kto walczy na gali FAME: The Freak w piątek 4.10.2024

Bijatyka za kulisami konferencji FAME: The Freak! Taazy i Alberto rzucili się sobie do gardeł, wielka zadyma

Erupcja wulkanu to pikuś przy tym, jak wybuchnął Denis Załęcki na wizji! Rzucił się na Marconia, grozi odwołaniem walki na FAME: The Freak

FAME MMA: The Freak kolejność walk

FAME MMA właśnie pokazało, że ma niezagrożoną pozycję w świecie polskich freak-fightów i nic nie zapowiada, by miało się to zmienić w najbliższej przyszłości. Całkiem niedawno Goniec.pl poinformował, że FAME MMA przejęło pełne prawa do marki czy kontraktów zawodników swojego największego rywala na rynku, CLOUTMMA. Wspomniane CLOUTMMA, które powstało w miejsce High League, najpewniej przestanie istnieć w tej formie, a FAME będzie mogło dalej rozwijać swoje poboczne projekty. Jednym z nich jest właśnie gala FAME: The Freak, na której zobaczymy wiele gwiazd freak-fightów w Polsce, ale też jedną bardzo sportową walkę, a do tego większość z nich odbędzie się nie w formule MMA, a K-1.

Z pewnością jednym z największych wydarzeń gali FAME: The Freak będzie powrót Marcina Najmana do tej organizacji, jednak jego starciu z Tomaszem Olejnikiem daleko będzie do walki wieczoru. Na gali zobaczymy także m.in. Pawła Jóźwiaka, czy bardzo sportowe starcie gwiazdora GROMDY Mateusza „Don Diego” Kubiszyna z Michałem „Wampirem” Pasternakiem. Co-main eventem, a zarazem tylko jedną z dwóch walka w formule MMA, będzie walka Denisa Załęckiego z dwoma rywalami – Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem. Wieczór zwieńczy natomiast starcie zwycięzcy turnieju FAME 22, Kamila „Taazy” Mataczyńskiego z Josefem Bratanem. Poniżej znajdziecie pełną kartę walk gali FAME: The Freak, na której zobaczymy 9 starć – 7 w formule K-1 oraz dwa w MMA.

FAME: The Freak KARTA WALK

Walka wieczoru:

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Josef Bratan (K-1, małe rękawice)

Karta główna:

Denis Załęcki vs Natan Marcon & Adrian Cios (MMA)

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn vs Michał "Wampir" Pasternak (K-1, małe rękawice)

Robert "Sutonator" Pasut vs Paweł Jóźwiak (K-1, małe rękawice)

Marcin "El Testosteron" Najman vs Tomasz Olejnik (K-1, małe rękawice)

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk vs Dominika Rybak (K-1, małe rękawice)

Jakub "Guzik" Szymański vs Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk (MMA)

Karta wstępna (za darmo na YouTube):