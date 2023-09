FAME MMA zaskoczyło nagłym ogłoszeniem. Od razu poznaliśmy pełną kartę walk FAME Friday Arena 2!

Szokujące fakty o Pudzianowskim ujrzały światło dzienne. Omielańczuk to ujawnił, co dalej z karierą Pudziana?

Lewandowski odpowiedział Karasiowi na rzucone wyzwanie! Dojdzie do niezwykłej walki w FAME MMA?

Federacja FAME MMA nie zwalnia tempa i zaledwie kilka dni po zakończeniu poprzedniej gali, od razu ujawnia listę zawodników, którym przyjdzie zmierzyć się na FAME Friday Arena 2 w Szczecinie 29 września. Na karcie walk nie brakuje dużych nazwisk oraz niespodzianek, a jedną z nich, bez dwóch zdań, jest obecność Piotra Liska, czyli multimedalisty mistrzostw świata, a także halowych mistrzostw świata oraz Europy w skoku o tyczce. Jego rywalem w klatce będzie dobrze znany środowisku freak-fightów Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk, który niedawno musiał uznać wyższość również debiutującego we freakach byłego piłkarza, Piotra Świerczewskiego.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Dalej

Znamy pełną kartę walk i szczegóły FAME Friday Arena 2

Najwięcej emocji wzbudzać będzie z pewnością walka wieczoru FAME Friday Arena 2, w której po raz drugi w klatce spotkają się Michał „Boxdel” Baron oraz Paweł Jóźwiak. W pierwszym pojedynku zwycięski z oktagonu wyszedł włodarz FAME MMA po tym, jak prezes FEN-u nie wyszedł do trzeciej rundy w klatce rzymskiej. Tym razem na Jóźwiaka czekać będzie jeszcze trudniejsze wyzwanie, bowiem Boxdel w ostatnich miesiącach bardzo poprawił swoją kondycję oraz sylwetkę, a walka odbędzie się na zasadach K-1 w małych rękawicach!

Ponadto 29 września wreszcie dojdzie do walki Mandzio – Karolek, która miała odbyć się już na gali FAME 17, jednak z różnych względów, w tym kontuzji Mandzia, aż do teraz nie udało się do niej doprowadzić. Błyskawicznie po zwycięstwie nad „Franiem” na FAME 19 w klatce znów zamelduje się „Xayoo”, który skrzyżuje rękawice z „Rafonixem”.

Pełna karta walk FAME Friday Arena 2: