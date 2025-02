Federacja FAME upamiętniła rocznicę śmierci Mateusza Murańskiego. Wzruszające chwile przed galą

Mateusz Murański przez lata był jednym z gwiazd serialu "Lombard, Życie pod zastaw", a także występował w takich filmach, jak "Asymetra", "Inni ludzie" oraz "IO". Oprócz tego "Muran" regularnie występował na galach freak fightowych, gdzie mierzył się z m.in. Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, Alanem Kwiecińskim, czy Arkadiuszem Tańculą. Z tym ostatnim mierzył się dwukrotnie, za każdym razem lepszy okazywał się Tańcula. Obaj zawodnicy byli mocno ze sobą skonfliktowani, jednak po informacji o śmierci Murańskiego w taki sposób wypowiedział się 36-latek w rozmowie z "Super Expressem".

- To był trudny moment. My naprawdę przez wiele lat się przyjaźniliśmy i dużo dobrego razem przeżyliśmy. Potem więcej złego, ale to, że dwa razy się biliśmy i przygotowywaliśmy się do tego przez wiele miesięcy, to naprawdę łączy. Przy pierwszej walce prawie umarłem... Popłakałem się, kiedy się dowiedziałem - przekazał

Wszyscy upamiętnili rocznicę śmierci Mateusza Murańskiego. Wzruszające sceny przed FAME 24

FAME 24: Underground to pierwsza gala federacji w 2025 roku. Na karcie walk nie zabrakło wielkich nazwisk, a kibice będą świadkami turnieju, w którym udział wezmą gwiazdy FAME MMA.

W studiu przed wydarzeniem nie mogło zabraknąć wspomnienia o Mateuszu Murańskim, który zmarł właśnie 8 lutego 2023 roku we śnie. Z tej okazji na został puszczony specjalny filmik, który upamiętnił rocznicę śmierci "Murana". Bardzo wzruszające sceny przed galą FAME 24: Underground.