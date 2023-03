Gamrot – Turner GDZIE OGLĄDAĆ? UFC 285 Gamrot – Turner TRANSMISJA TV Gamrot – Turner STREAM ONLINE Walka Gamrota w UFC gdzie obejrzeć?

Gdzie oglądać Mistrzostwa MMA w Warszawie 4 marca 2023! To największe zawody amatorskiego MMA w historii Polski!

Gamrot – Turner GDZIE OGLĄDAĆ? UFC 285 Gamrot – Turner TRANSMISJA TV

Mateusz Gamrot w rozmowie z „Super Expressem” wyjawił, że nie zastanawiał się długo nad tym, czy przyjąć walkę, która miała się odbyć tak szybko. – Jestem wojownikiem. Nie mogłem odmówić wyzwania, bo to moje drugie imię. Żeby być szczerym - zajęło mi to parę chwil. Wstałem, przetarłem oczy, zjadłem śniadanie, zobaczyłem jego dwie walki, jak się porusza i powiedziałem, że "jestem" – powiedział „Gamer” w rozmowie z Mateuszem Sobieckim. Walka z Turnerem to szansa na szybkie zapomnienie o porażce w poprzednim starciu.

Gamrot – Turner STREAM ONLINE Walka Gamrota w UFC gdzie obejrzeć?

Po czterech wygranych z rzędu Mateusz Gamrot musiał po raz drugi przełknąć gorycz porażki. Polak wyraźnie przegrał z Beneilem Dariushem, ale jest świadomy, jakie błędy w tej walce, popełnił. Teraz zapowiada, że będzie lepiej. – Zmieniło się moje podejście do walki. Mam 32 lata na karku, ale w ostatniej walce zachowałem się jak małolat. Puściły mi emocje, zabrakło mi zimnej głowy. W tej walce chcę być zupełnie innym zawodnikiem. Nie będę bał się wymieniać ciosów z Turnerem – zdradził w rozmowie z „SE”.

Mateusz Gamrot zmierzy się z Jalinem Turnerem w niedzielę, 5 marca nad ranem polskiego czasu. Polak powinien pojawić się w klatce około godziny 4:00-4:30. TRANSMISJA TV z walki Gamrot – Turner dostępna będzie na Polsat Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na portalu Polsat Box Go. Relacja na żywo na sport.se.pl.