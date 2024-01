i Autor: FAME MMA materiały prasowe Michał "Boxdel" Baron

Wielka walka na horyzoncie?

Gigantyczna oferta dla Boxdela od Clout MMA?! Włodarz FAME MMA się wygadał. Rekordowa stawka za walkę z Najmanem

Tomasz Piechna 12:34

W najbliższym czasie nie zabraknie hitowych starć we freak-fightach. Już 10 lutego podczas FAME MMA 20 dojdzie do rewanżu pomiędzy Boxdelem a Don Kasjo, a niespełna miesiąc później na Clout MMA 4 Marcin Najman zmierzy się z Jackiem Murańskim. I choć trudno w to uwierzyć, obie te walki mają mały wspólny mianownik. Okazuje się, ze Boxdel miał propozycję walki z Najmanem za rekordową gażę!