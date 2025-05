Wielka zmiana w życiu Kamila Semeniuka! Gwiazdor reprezentacji wyjawił, że zbliża się wyjątkowy dzień

Kamil Semeniuk szykuje się na wielki dzień

Finał Ligi Mistrzów siatkarzy był niezwykle zacięty. Perugia wygrała dwa pierwsze sety, jednak Aluron nie pękł i wygrał dwie kolejne partie, doprowadzając do tie-breaka. Niestety, w nim lepsza ponownie była włoska drużyna, która decydującą partię wygrała wysoko, 15:10. Przynajmniej dwóch Polaków cieszyło się jednak tego wieczora, a mowa o zawodnikach Perugii, Kamilu Semeniuku i Łukaszu Usowiczu. Ten pierwszy występuje we włoskim zespole od 2022 roku, natomiast Usowicz dołączył do Perugii... w marcu bieżącego roku. Dla Perugii było to pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów, ale Semeniuk może pochwalić się już trzema złotymi medalami tej imprezy – w 2021 i 2022 roku sięgnął po nie w składzie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Teraz gwiazdor reprezentacji Polski ma chwilę odpoczynku przed zgrupowaniem, ale będzie musiał ją poświęcić nie tylko na odpoczynek, ale i... przygotowania do ślubu.

Semeniuka zapytaliśmy o premię za złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Odpowiedź mogła zwalić z nóg

Kamil Semeniuk zdradził, że przed wyjazdem na kadrę będzie musiał poświęcić sporo czasu na przygotowania do ożenku. – Na drugiego czerwca mam być na kadrze. Mam około dwóch tygodni wolnego, ale wracam jeszcze z drużyną do Perugii. Będziemy mieć uroczyste zakończenie, kolację, potem w czwartek mam lot do Polski, więc liczę wolne dni dopiero od czwartku. Ale tutaj tak naprawdę będę zajęty przygotowaniami do ślubu. Nie było mnie parę miesięcy w Polsce, więc chcę spędzić czas z rodziną, z najbliższymi i w tym czasie załatwiać sprawy związane ze ślubem – powiedział Semeniuk.

Nagle Michał Winiarski zaczął mówić o... Harvardzie i hardcorze. Trener Aluronu odrzuca srebrną klątwę

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Polski siatkarz nie ukrywa, że wcześniej musiał przekładać ceremonię choćby ze względu na igrzyska. Teraz odbędzie się ona w trakcie sezonu reprezentacyjnego i została zaplanowana między Ligą Narodów a mistrzostwami świata. – Gdzieżby indziej, oczywiście w Kędzierzynie. No nigdzie indziej nie mogłem tego zrobić. W końcu się to odbędzie, bo już przesuwaliśmy termin w związku z igrzyskami, ale teraz już nic nie stoi na przeszkodzie – powiedział Semeniuk. – To będzie duże weselisko, mam nadzieję, że przyjdą wszyscy, którzy dostali zaproszenia, spodziewam się licznej grupy. I mam nadzieję, że to będzie jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu – dodał.