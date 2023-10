Gwiazda Fame MMA ucieka z piekła w Izraelu. Dramatyczna relacja Błońskiego: Obudziły mnie wybuchy

Niespodziewane nagranie Boxdela. Zapłakany zwrócił się do FAME MMA. Miał tylko jedno do powiedzenia

Kacper Błoński opowiedział o swoim przerażającym poranku w Izraelu. Gwiazda FAME MMA przebywała w Ziemi Świętej w trakcie dzisiejszego ataku ze strony Hamasu i przeżyła prawdziwy koszmar. O swoich przeżyciach influencer powiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych wyznając, że dzisiejszego poranka obudziły go wybuchy.

Kacper Błoński przeżył koszmar w Izraelu. O wszystkim powiedział

Wiadomości o zaostrzeniu konfliktu i działaniach zbrojnych w Izraelu rozpaliły całą światową opinię publiczną. Naocznym świadkiem przerażających scen rozgrywających się w Izraelu był przebywający tam Kacper Błoński, który opisał za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, co przeżył.

- Dziś obudziły mnie wybuchy i syrena alarmowa. W samym Tel Avivie nie wyglądało to dziś tak strasznie, jak wygląda to w mediach. Tak czy inaczej trzeba stąd uciekać. Z rana ogłoszono stan wojenny. Wszyscy co się martwią, dzięki za troskę. We are safe - napisał gwiazdor FAME MMA.