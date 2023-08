Jacek Murański okrutnie zaorał Najmana. Padły słowa o hańbie. Nie miał litości dla "El Testosterona"

O tym geście Mateusza Borka natychmiast zrobiło się głośno. Przyłapały go kamery, wszystko się nagrało

Zestawienie Marcina Najmana i Andrzeja Fonfary na gali Clout MMA 1 wywołało spore poruszenie wśród fanów freak-fightów, bo nie przypuszczano, że były pięściarz zdecyduje się na występ na takiej gali. "El Testosteron" skutecznie podgrzewał atmosferę przed pojedynkiem, a Fonfara raczej zachowywał spokój i powtarzał, że to, co najlepsze zostawił na walkę. I to słowa byłego pięściarza znalazły potwierdzenie w rzeczywistości.

Walka potrwała zaledwie szesnaście sekund. Zakończyła się błyskawiczną porażką Najmana, który nieskutecznie próbował pójść po nogi rywala. Fonfara wykorzystał to znakomicie i zasypał przeciwnika gradem ciosów, a sędzia musiał przerwać pojedynek. W rozmowach z fanami bardzo ostro o Najmanie wypowiedział się Jacek Murański. - Typ bez żadnych zasad. Idzie po kasę, a nie po to, żeby walczyć - napisał w jednej z odpowiedzi.

- Sędzia ponownie skutecznie broni ”cesarza” 16 sekund z hańbą sobie noszę 16 sekund w zębach wam przynoszę… - kontynuował Murański. Niedoszły rywal Najmana odniósł się również do potencjalnej walki "El Testosterona" z Tomaszem Adamkiem. - Z Tomaszem Adamkiem miałby nowy rekord tak do 3 sekund daję dla Marcina Najmana - ocenił Murański.