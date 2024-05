Jakub Rzeźniczak nowym zawodnikiem CLOUTMMA! Były reprezentant Polski poznał pierwszego rywala

Wyjawił to!

Jakub Rzeźniczak został nowym zawodnikiem organizacji CLOUTMMA. Fani futbolu znają go doskonale! Były piłkarz Legii Warszawa, Karabachu Agdam czy Wisły Płock zaliczył aż 10 występów w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w futbolu - Lidze Mistrzów. Na swoim koncie ma także występy w reprezentacji narodowej. Z orłem na piersi wybiegał na boisko dziewięciokrotnie. W debiutanckim występie na CLOUTMMA 5 zmierzy się z powracającym do klatki Tomaszem „Szalonym Reporterem” Matysiakiem, który ma za sobą już dwa pojedynki w MMA. Najpierw pokonał dziennikarza Michała Cichego, a na CLOUTMMA 1 przegrał z Cezarym „Czarek Czaruje” Gołębiewskim. Po blisko roku przerwy spróbuje dopisać do swojego rekordu kolejną wygraną.

Jakub Rzeźniczak vs Szalony Reporter na CLOUTMMA 5

To dwie polaryzujące gwiazdy ze świata YouTube'a i sportu, które pojawią się w klatce CLOUTMMA już 8 czerwca w katowickim Spodku. Na pewno nie zabraknie nie tylko emocji podczas samego pojedynku, ale także merytorycznych dyskusji na programach czy konferencji. Walka „Szalony Reporter” - Rzeźniczak odbędzie się na zasadach MMA, 3x3 minuty. Bilety na galę CLOUTMMA 5 dostępne są na eBilet.pl.

Fani w Katowicach obejrzą m.in. walkę Amadeusza „Ferrariego” Roślika z Denisem „Bad Boyem” Załęckim czy AJ Challenge z udziałem Adama „AJ” Josefa z Kacprem Błońskim i Zbigniewem Bartmanem.