Jan Błachowicz opuszcza Polskę. Potwierdził to publicznie. O tym nawet nie chce myśleć

Tomasz Piechna 13:51

Jan Błachowicz odlicza dni do kolejnego pojedynku w UFC. Jego najbliższym rywalem będzie Alex Pereira, który zdecydował się zmienić wagę i przeszedł do kategorii reprezentanta Polski. Dla "Cieszyńskiego Księcia" ma być to kolejny krok w kierunku odzyskania pasa mistrzowskiego. Dlatego też już teraz zdecydował się na wyjazd z kraju nad Wisłą i najbliższe tygodnie spędzi w Stanach Zjednoczonych.