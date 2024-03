Jan Błachowicz w wielkim niebezpieczeństwie. Ważny apel gwiazdora UFC do kibiców, musiał ich o tym pilnie poinformować

Polskie gwiazdy sportów walki w ostatnich godzinach nie mają najwięcej szczęścia. Po tym, jak Artur Szpilka poinformował internautów, że podczas jednego ze swoich treningów został okradziony, teraz do fanów zwrócił się Jan Błachowicz. Były mistrz wagi półciężkiej federacji UFC za pośrednictwem swojego konta na Instagramie postanowił przestrzec kibiców, aby nie wierzyli w treści, które pojawiają się obecnie na jego koncie na Facebooku, bowiem to zostało zhakowane i obecnie "Cieszyński Książę" walczy o to, aby odzyskać kontrolę nad swoim profilem.

Same posty, które pojawiają się obecnie na profilu Błachowicza na Facebooku to jedynie wierzchołek góry lodowej, bowiem na razie nie wiadomo, jakie jeszcze działania podjęły osoby, które przejęły kontrolę nad kontem polskiego gwiazdora UFC. - Sytuacja jest taka, że zhakowali mi konto na Facebooku. Treści, które się pojawiają od dzisiaj zważajcie jako spam. To nie jestem ja, ja nic nie piszę, no bo nie mam do tego dostępu. Walczę o odzyskanie i mam nadzieję, że uda się jak najszybciej to zrobić - wyjaśnił na Instagram Stories "Cieszyński Książę" ostrzegając swoich kibiców zarówno po polsku, jak i po angielsku zwracając do internautów z różnych zakątków świata.

