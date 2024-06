Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski w FAME MMA! Federacja odkrywa karty przed galą na PGE Narodowym! Wielkie ogłoszenie

- Rywala Jarka poznacie już dziś o 18:00, kiedy to jednocześnie zostanie uruchomiona oficjalna sprzedaż biletów na FAME 22: Ultimate! 🎫 Będzie się działo - czytamy dalej w poście organizacji.

Kiedy federacja FAME MMA oficjalnie poinformowała o tym, że już 31 sierpnia zorganizuje galę FAME 22 na PGE Narodowym w Warszawie, fani freak fightu mogli zacierać ręce na myśl o pojedynkach i nazwiskach, jakie pojawią się na karcie walk nadchodzącej gali. Okazuje się, że już pierwsze ogłoszenie zalicza się do grona zaskakujących, jak również emocjonujących. Na PGE Narodowym zawalczy bowiem Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski, czyli jedna z legend sceny esportowej oraz gdy Counter-Strike. Chwilę po tym, jak "Pasha" opublikował w mediach społecznościowych nagranie i poinformował, że zamiast wakacji z rodziną zdecydował się przyjąć dużą ofertę, freak fightowa organizacja postanowiła ogłosić go jako pierwszego zawodnika z karty FAME 22.

- You are not my friend. You are my brother, my friend… 🥹 Pasha, witamy w rodzinie FAME! - czytamy w komunikacie organizacji FAME, który pojawił się w mediach społecznościowych. To jednak nie koniec ogłoszeń, bowiem federacja już poinformowała, że dosłownie za chwilę ogłoszony zostanie zawodnik, z którym Jarząbkowski zmierzy się na PGE Narodowym.