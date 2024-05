FAME 22 na PGE Narodowym! To się dzieje! Mamy oficjalny komunikat freak fightowej organizacji

Po tym, jak swoją walkę w szeregach FAME MMA stoczył Tomasz Adamek, freak fightowa federacja przygotowała kolejne wielkie nazwisko na kolejną galę, gdzie w walce wieczoru FAME 22 miał zmierzyć się Krzysztof "Diablo" Włodarczyk oraz Amadeusz Ferrari. Tuż po ogłoszeniu tej informacji ruszyła sprzedaż biletów na wydarzenie, które planowane było na 31 sierpnia w Atlas Arenie. W poniedziałek 28 maja organizacja niespodziewanie opublikowała jednak informacje, że wydarzenie w Łodzi nie dojdzie do skutku, przez co wielu fanów mogło zacząć się zastanawiać, co w planach ma organizacja. Okazuje się, że ta postanowiła przenieść galę na PGE Narodowy, będąc tym samym pierwszą freak fightową federacją, która zorganizuje wydarzenie na warszawskim obiekcie, na którym dochodziło m.in. do wielkich gal KSW Colosseum.

Sonda Wybierasz się na FAME MMA na PGE Narodowym? Oczywiście! Nie

W środowisku już od kilkudziesięciu godzin przed oficjalnym ogłoszeniem ze strony FAME MMA pojawiały się plotki mówiące o tym, że federacja ma zamiar przenieść wydarzenie z Łodzi do Warszawy, jednak ze względu na ogłoszoną już datę i miejsce FAME 22, wielu internautów nie dawało wiary w to, że FAME może wykonać taki krok.

- TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ!!!! 6 lat istnienia federacji, 26 zorganizowanych wydarzeń spod szyldu FAME, gdzie zawitaliśmy w niemal każdym zakątku Polski: Kraków, Gliwice, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Poznań, Koszalin… Nadszedł ten moment, na który wszyscy z upragnieniem czekaliśmy… STOLICO, NADCHODZIMY! Już za parę miesięcy będziecie świadkami największej gali freak fight na świecie i PIERWSZEJ, która odbędzie się na największym stadionie w Polsce. Najmocniejsze zakończenie lata, dziesiątki tysięcy kibiców na żywo. TO BĘDZIE PRZEPOTĘŻNE WIDOWISKO i prawdziwie HISTOŁYCZNA GALA! Bądź częścią historii! Sprzedaż biletów rusza już 10 czerwca o 18:00 w serwisie eBilet - napisano w komunikacie FAME i wyjaśniono co z tymi, którzy kupili bilet na to wydarzenie jeszcze do Atlas Areny - Kupiłeś bilet na Atlas Arenę? Bez obaw! Nic nie musisz robić, dostaniesz pełen zwrot pieniędzy (wraz z opłatą serwisową) na swoje konto. Mało tego! Otrzymasz rabat w wysokości 20% na zakup nowego biletu, który będziesz mógł/mogła kupić w przedsprzedaży już na 24h przed oficjalnym startem sprzedaży biletów! Zachowaj kody swoich biletów, które znajdziesz pod kodami kreskowymi na wejściówkach. Na każdy kod przypada możliwość zakupu jednego biletu ze zniżką przed oficjalną sprzedażą. Rabat obowiązuje przez 7 dni od startu przedsprzedaży - wyjaśniono.