"Diablo" Włodarczyk zawalczy z Amadeuszem Ferrarim! FAME MMA ogłosiło wielki hit. Emocje już kipią

Już w trakcie gali FAME 21 pojawiły się nieoficjalne informacje o walce "Diablo" Włodarczyk - Amadeusz "Ferrari" na następnej gali FAME MMA. Jeden z serwisów z biletami pospieszył się z promocją tego wydarzenia, co nie umknęło internautom, jednak później głównym tematem wokół "Ferrariego" była jego nagła walka z "Hejterem" w zastępstwie za "Kaczora BRS". Freak-fighter, który tydzień temu stoczył walkę na gali boksu w Wielkiej Brytanii, a 8 czerwca zmierzy się z Denisem Załęckim na CLOUTMMA 5, bez większego namysłu zgodził się wejść do klatki z "Hejterem" prosto z publiczności. I wygrał już w pierwszej rundzie, po czym stanął twarzą w twarz z "Diablo"!

Walka na FAME 21 odwołana w trakcie gali! Kaczor BRS był pod wpływem alkoholu. Sceny jak w cyrku

"Diablo" Włodarczyk - Amadeusz "Ferrari" na FAME 22

Były mistrz świata w boksie po raz pierwszy wszedł do klatki FAME i potwierdziło się, że na kolejnej gali tej federacji zawalczy z "Ferrarim". Będzie to walka wieczoru FAME 22 już 31 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie. Jest to drugie podejście "Diablo" Włodarczyka do FAME MMA. W zeszłym roku ogłoszono już jego walkę z Arkadiuszem Tańculą na gali FAME 19, jednak uznany pięściarz wycofał się ostatecznie z tego starcia. Teraz odwrotu już nie będzie i 42-latek zawalczy na freak-fightowej gali.

"Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, były mistrz świata organizacji WBC i IBF, który tym razem już nie ucieknie… chyba. Wchodzi do świata, o którym nie ma pojęcia. Walka odbędzie się w formule MMA! Jak pięściarz, który ma na swoim koncie aż 65 zwycięstw, z czego 44 przez nokaut, poradzi sobie w całkowicie nowej dla siebie formule? Przekonamy się o tym już niebawem…" - ogłosiło oficjalnie FAME.