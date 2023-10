Joanna Jędrzejczyk nie mogła się tego spodziewać! Ogromne kontrowersje po tej ocenie, wszystko zaczęło się niespodziewanie

Artur Szpilka musiał wyciągnąć telefon i zacząć to nagrywać. Niesłychane, co zrobiły jego psy z rana

Joanna Jędrzejczyk to najlepsza zawodniczka MMA z Polski w historii. „JJ” była pierwszą mistrzynią największej federacji na świecie w historii. Polka dzierżyła pas przez długi czas, a swoim ciętym językiem i bardzo efektownym stylem walki zapewniła sobie wielki szacunek wśród kibiców z całego świata. Jędrzejczyk po dłuższym czasie od zakończenia kariery doczekała się kolejnego wielkiego wyróżnienia.

UFC 5: Joanna Jędrzejczyk wyróżniona w grze. Wielkie kontrowersje

Organizacja UFC we współpracy z EA Sports przygotowuje kolejną grę poświęconą MMA. Przez lata Joanna Jędrzejczyk była jedną z najwyżej notowanych zawodniczek w kolejnych produkcjach. Dokładnie tak samo będzie i tym razem.

UFC i EA Sports opublikowały w mediach społecznościowych oceny zawodniczek i zawodników z różnych kategorii wagowej – tym także w słomkowej.

Joanna Jędrzejczyk jako jedyna zawodniczka tej dywizji otrzymała pięć gwiazdek. Do jej nazwiska dopisano hasło „Legacy”, co może oznaczać, że jest to specjalna wersja zawodniczki. Czołową piątkę uzupełniają Weili Zhang, Rose Namajunas, Mackenzie Dern i Amanda Lemos.

Joanna Jędrzejczyk najlepsza w grze UFC. Fani oburzeni

Niestety, choć Polka jest uwielbiana przez kibiców, to wiele osób nie zgadzało się z decyzją podjętą przez twórców gry. Wiele osób w komentarzach wskazywało na to, że Jędrzejczyk przegrała walki z Chinką i Amerykanką, a mimo to pojawiła się na pierwszym miejscu.

Sposoby oceniania zawodników w różnych grach są często przedmiotem dyskusji. Rzadko zdarza się, by pod naciskiem opinii fanów dochodziło do zmian. I tak samo zapewne będzie także w przypadku UFC 5.

