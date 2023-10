Po tych wiadomościach o polskim pięściarzu w sieci zawrzało. Eksperci obawiają się tragicznego scenariusza. Nikt się tego nie spodziewał

Nastał radosny dzień w życiu Andrzeja i Marioli Gołotów. Po wielu latach mogli to nareszcie ogłosić

Andrzej Wawrzyk w pewnym momencie wzbudzał całkiem spore zainteresowanie w świecie polskiego boksu i wiązano z nim nadzieje. Pochodzący z Krakowa pięściarz wagi ciężkiej od 2006 do 2013 roku stoczył na zawodowych ringach 27 walk i żadnej z nich nie przegrał, dlatego też w maju 2013 roku dostał szansę walki o pas mistrza świata federacji WBA, który był wówczas w posiadaniu Aleksandra Powietkina. Pojedynek dla Polaka skończył się błyskawicznie.

Wawrzyk kontra Pulew? Sensacyjne doniesienia z USA

Wawrzyk przegrał w trzeciej rundzie przez nokaut. Po tym pojedynku losy pięściarza toczyły się różnie i jego kariera parokrotnie była na zakręcie. Wawrzyk niedawno wrócił jednak na ring, a w piątek pojawiły się sensacyjne informacje z nim związane. Jak podał mieszkający w Stanach Zjednoczonych dziennikarz, Przemysław Garczarczyk, Wawrzyk miałby walczyć z Kubratem Pulewem na początku grudnia tego roku.

Zestawienie Polaka, który na wielkiej scenie nie był od dekady z Bułgarem walczącym niedawno z Anthony'm Joshuą, czy Dereckiem Chisorą jest co najmniej niespodziewane. Wielu polskich ekspertów obawia się o zdrowie Wawrzyka w rej walce. - Jestem przerażony. To się może skończyć tragicznie - napisał na platformie X dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Cezary Kolasa. - Słyszałem, że pobyt w USA służył Andrzejowi i forma na Bodziocha była dobra. Ale to zupełnie inny kaliber, nigdy ta walka nie byłaby dobra dla Wawrzyka, tym bardziej teraz - skomentował sensacyjne doniesienia Mateusz Hencel.

Andrzej Wawrzyk (34-2, 20 KO) - Kubrat Pulew (29-3, 14 KO) - 2 grudnia w Chicago. Poważnie. pic.twitter.com/ta5GDEiURF— przemek garczarczyk (@garnekmedia) October 20, 2023

Słyszałem, że pobyt w USA służył Andrzejowi i forma na Bodziocha była dobra. Ale to zupełnie inny kaliber, nigdy ta walka nie byłaby dobra dla Wawrzyka, tym bardziej teraz ☠️ https://t.co/PpQM49OxXK— Mateusz Hencel (@MatHencel) October 20, 2023