i Autor: Piotr Duszczyk/boxingphotos.pl Mateusz Masternak

nareszcie!

Będziemy mieli dwóch mistrzów świata w boksie? Polak coraz bliżej walki mistrzowskiej!

W kwietniu tego roku Łukasz Różański sięgnął po pas mistrza świata federacji WBC w wadze bridger i póki co jest jedynym Polakiem, który może pochwalić się takim tytułem. Niewykluczone jednak, że do tego grona dołączy niedługo inny Polak, Mateusz Masternak. Wiele wskazuje na to, że niedługo stoczy on walkę o pas, a jego rywalem będzie Chris Billam-Smith.