Karolina Owczarz odejdzie z KSW, jeśli przegra na FAME MMA. Zawodniczka szczerze odpowiada na słowa Wojsława Rysiewskiego

Karolina Owczarz szykuje się do kolejnego pojedynku – tym razem w zupełnie nowej organizacji. Zawodniczka KSW została wypożyczona do FAME MMA i zmierzy się na PGE Narodowym z Martą Linkiewicz. 31-latka zawalczy z nią w formule K-1 w małych rękawicach. W pierwszym wywiadzie wypowiedziała się szczerze o transferze do FAME MMA i zapowiedzi dyrektora sportowego KSW Wojsława Rysiewskiego.