Nie do wiary, jak teraz wygląda Boxdel! Ciężko poznać, że to on. Totalna przemiana przed galą FAME 22 na PGE Narodowym

Jeszcze do niedawna duża część internautów mogła kojarzyć Michała Barona nie tylko jako jednego z YouTuberów i włodarzy federacji FAME, ale również jako osobę, która raczej nie ma zbyt wiele wspólnego z regularnymi ćwiczeniami. Jego spora budowa ciała wielokrotnie była także powodem do drwin, chociażby ze strony jego przeciwników, jak chociażby Paweł Jóźwiak, czy Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. W pewnym momencie Boxdel postanowił zmienić swój wygląd i co ważniejsze, styl życia. Regularne treningi, trzymanie diety i wzmożona praca sprawiły, że sylwetka Michała Barona z tygodnia na tydzień zaczęła się poprawiać coraz bardziej, a efekty jego ciężkiej pracy stawały się coraz widoczniejsze. Teraz jednak, zaledwie na kilka dni przed galą FAME 22 na PGE Narodowym Boxdel opublikował w mediach społecznościowych materiał, po którym aż trudno go poznać na pierwszy rzut oka. Zmieniła się nie tylko sylwetka, ale również twarz jednego z włodarzy FAME MMA, a jego rozrośnięte barki mogą zaskoczyć wielu internautów, którzy nie widzieli Boxdela od dłuższego czasu.

Tak zmienił się Michał "Boxdel" Baron. Przemiana widoczna gołym okiem

Przed kilkoma Boxdel oficjalnie oświadczył podczas jednego ze swoich filmików na YouTube, że w pewnym momencie swojego życia mógł wnosić na wagę nawet 137 kilogramów. Te czasy są już jednak dawno za nim, a obecnie jego ciało prezentuje się zupełnie inaczej, niż miało to miejsce w przeszłości. Jeden z włodarzy organizacji FAME jeszcze w lutym tego roku, kiedy mierzył się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim na gali FAME 20, wniósł na wagę nieco ponad 96 kilogramów To daję już ogromną różnicę ponad 30 kilogramów.

Boxdel potwornie schudł. Wielka przemiana, zaczynał od 137 kg

Jak widać na kolejnych filmach oraz transmisjach na żywo, na których pojawia się jeden z szefów freak fightowej organizacji, obecnie Michał Baron jest zaledwie częścią siebie sprzed lat, a jego twarz zrobiła się zdecydowanie smuklejsza. Również po samej posturze widać, że Boxdel nie omija dni treningowych i robi wszystko, aby doprowadzić swoje ciało do jak najlepszego stanu po tym, jak kiedyś ważył o kilkadziesiąt kilogramów więcej.