Nie do wiary jaką przemianę przeszedł Boxdel! Wygląda jak ułamek siebie z przeszłości, zaryliśmy szczęką o beton po zobaczeniu tych zdjęć

Mariusz Pudzianowski zapowiada powrót do klatki! Te słowa na pewno nie zostaną rzucone na wiatr, szczere wyznanie

Ukochana Szpilki dostała pytanie o dzieci. Reakcja Kamili Wybrańczyk nie pozostawiła złudzeń, to nie przejdzie bez echa

Nie rozpoznaliśmy Boxdela po tym, co stało się z jego twarzą! Olbrzymi szok, nie do wiary jak wygląda bez brody

to naprawdę on?!

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu fani Michała "Boxdela" Barona oraz federacji FAME MMA mieli niemały ubaw, kiedy influencer publicznie wypowiadał się na temat zrzucania wagi w przyszłości i niewiele osób wierzyło, że ten faktycznie będzie w stanie zmienić coś istotnego w swoim życiu. Jeden z włodarzy organizacji FAME MMA udowodnił jednak, że potrafi mocno zaangażować się w zmianę swojego stylu życia, przez co jego obecne zdjęcia mogą zszokował wielu internautów. To jednak nie koniec, bo po porównaniu zdjęć Michała Barona z przeszłości z tymi, które publikuje on obecnie otrzymaliśmy pełny obraz tego, jak bardzo schudł Boxdel.

Zaryliśmy szczęką o beton widząc, jak bardzo zmienił się Boxdel! Przez cztery lata została tylko część Michała Barona

Kiedy Baron na poważnie wziął się za treningi oraz trzymanie diety nie ukrywał, że nawet według siebie waży zdecydowanie za dużo. Teraz włodarz FAME MMA robi wszystko, aby na wadze było go coraz mniej, zbliżając się do granicy 93 kilogramów. Już sama obecna forma Boxdela robi ogromne wrażenie, jednak jego przemiana jego o wiele większa, niż wielu ludziom może się wydawać. Zestawiliśmy jego zdjęcia sprzed lat i obecne publikacje, a efekt jest piorunujący. Zobaczcie sami, jak bardzo zmienił się Boxdel przez ostatnie lata, klikając w galerię zdjęć poniżej!