Nie rozpoznaliśmy Boxdela po tym, co stało się z jego twarzą! Olbrzymi szok, nie do wiary jak wygląda bez brody

W ostatnim czasie w życiu oraz karierze Michała "Boxdela" Barona wydarzyło się naprawdę wiele. Zamieszany w aferę "Pandora Gate" najpierw został odsunięty od federacji FAME MMA, by po kilku tygodniach wrócić do organizacji ze względu nie brak jakichkolwiek zarzutów postanowionych mu przez wymiar sprawiedliwości. Sprawa odbiła się również na jego udziale w projekcie "GOATS", co obszernie tłumaczyć musiał Sylwester Wardęga. Wszystko wskazuje jednak na to, że zgodnie z przeciekami od samego Boxdela, niebawem stoczy on swoją kolejną walkę, a materiałem z przygotowań podzielił się na Instagrramie. Przy okazji jego fani mogli zobaczyć ogromną zmianę w jego wyglądzie.

Nie do wiary, jak wygląda teraz Boxdel! Musiał pozbyć się charakterystycznej brody pierwszy raz od dłuższego czasu

Kolejne gwiazdy federacji FAME MMA przyzwyczaiły kibiców freak fightów do swojego wyglądu i jakiekolwiek zmiany mogą wywoływać niemałe zaskoczenie, jak miało to miejsce chociażby w przypadku Arkadiusza Tańculi, który przefarbował się na niebiesko. Boxdel z kolei zmuszony był pozbyć się na jakiś czas swojej charakterystycznej brody, którą nosił od lat.

Nie rozpoznaliśmy Boxdela po tym, co stało się z jego twarzą! Olbrzymi szok, nie do wiary jak teraz wygląda

- 1 raz od 4 lat bez brody. Zrobiłem sobie mały zabieg przy okazji i zaraz wraca brodacz - napisał na Instagramie Boxdel, publikując Stories ze swoim nowym wyglądem, do którego jak się okazuje, nawet on ma problem przywyknąć. - Nie umiem się przyzwyczaić. Niech już wróci broda - dodał w kolejnej relacji przywrócony do łask włodarz FAME MMA.

