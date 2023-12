Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Arkadiusz Tańcula znów zamelduje się w klatce FAME MMA, do czego przygotowywał się w ostatnich tygodniach na drugim końcu świata, w dalekiej Tajlandii, gdzie spędził nawet święta Bożego Narodzenia. Tuż przed zakończeniem 2023 roku aktor znany z serialu "Lombard. Życie pod zastaw" wrócił jednak do Polski i pokazał się internautom na relacji na Instagramie. To, co zobaczyli fani Arkadiusza Tańculi mogło ich jednak mocno zaskoczyć.

Ogromna zmiana w wyglądzie Arkadiusza Tańculi! Wrócił z Tajlandii i... wiele osób będzie w ciężkim szoku

W sobotni ranek 30 grudnia Arkadiusz Tańcula opublikował relację, podczas której promował kolejny odcinek swojego projektu "Kanał Freakowy". Okazało się jednak, że w najbliższym czasie gwiazdor federacji FAME MMA będzie pokazywał się w nowym kolorze włosów. Tańcula postanowił jednak przefarbować się na dość nietypowy kolor, bo postawił na niebieski.

Wryło nas po zobaczeniu, co stało się z Arkadiuszem Tańculą! Wielu będzie zbierać szczękę z podłogi, wielka zmiana

Mocno granatowy odcień, który pojawił się na głowie Tańculi z pewnością zaskoczył wielu jego fanów, którzy nie spodziewali się zobaczyć aż takiej przemiany aktora. Do tej pory zawodnik organizacja FAME MMA niezmiennie pojawiał się w swoim naturalnym, ciemnobrązowym kolorze i z pewnością minie trochę czasu, aż fani przyzwyczają się do takiego wydania swojego idola.