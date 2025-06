Spis treści

Bosacki: Probierz wrzucił granat

Były obrońca kadry nie może zrozumieć decyzji trenera Pobierza. W jego ocenie ma prawo do zmiany kapitana, ale mógł oznajmić, że wybiera go na mecz z Finlandią.

- Dla mnie jest to niezrozumiałe, że to wszystko dzieje się dwa dni przed ważnym meczem Polaków w ramach eliminacji mistrzostw świata - powiedział Bartosz Bosacki, cytowany przez PAP. - To jest jak wrzucenie granatu do szatni przez trenera Probierza. Dziwię się selekcjonerowi, że zrobił to w taki sposób. Jeśli nawet się pokłócili, to mógł wyznaczyć kapitana na najbliższy mecz, bo ktoś nim musiał być, a potem podjąć konkretne decyzje.

Zieliński będzie pod presją, zagra?

Bosacki uważa, że z całą sytuacją wcale nie musi sobie poradzi nowy kapitan Piotr Zieliński, który teraz będzie pod dużą presją. A do tego nie wiadomo, czy w ogóle to on zagra z Finlandią, bo ciągle ma problemy ze zdrowiem.

- Postawienie Zielińskiego w takiej sytuacji też mu nie pomoże - oceniał Bosacki, cytowany przez PAP. - Probierz wrzucił mu na barki duży ciężar odpowiedzialności. Robert doskonale wie, z czym to się je, bo on też przejmował opaskę kapitana po Kubie Błaszczykowskim w trochę kontrowersyjnych okolicznościach - przypomniał.

Temat będzie się ciągnął

A jak w ogóle to całe zamieszanie wpłynie na reprezentację Polski? Czy Biało-czerwoni poradzą sobie w starciu wyjazdowym z Finlandią?- W razie niepowodzenia w Helsinkach, ten temat będzie niestety się ciągnął - wyznał Bosacki, cytowany przez PAP. - A tak naprawdę ta sytuacja nie jest przyczyną tego, jak ta reprezentacja gra. I nie będzie ona decydować tym, czy pokonamy Finlandię, czy nie. Wolałbym się dziś nie koncentrować na tym konflikcie, ale na tym, jak piłkarze muszą zagrać, by zdobyć trzy punkty - podkreślił był obrońca polskiej kadry.

